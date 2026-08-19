Tuluá aún no define regreso a clases tras el terremoto

El regreso a clases en las instituciones educativas de Tuluá aún no tiene una fecha definida, mientras continúan las evaluaciones técnicas de los establecimientos que resultaron afectados por el terremoto.

De acuerdo con Santiago Guzmán Prada, Secretario Privado de la Alcaldía de Tuluá, actualmente se siguen emitiendo los conceptos técnicos de las instituciones educativas para determinar las condiciones de seguridad antes de permitir el retorno de estudiantes y docentes.

La situación se analiza además bajo las directrices del Ministerio de Educación, que emitió una circular en la que establece los pasos que deben cumplir las administraciones y las condiciones que deben ser verificadas antes del regreso a las aulas, incluyendo las respectivas certificaciones.

Mientras avanzan estas evaluaciones, la Secretaría de Educación mantiene comunicación con los rectores para analizar alternativas que permitan continuar con el proceso académico. Entre las opciones está retomar las clases virtuales en algunos casos o implementar trabajo en casa mediante cartillas, como ocurrió durante la pandemia.

Por ahora, las autoridades reiteran que no existe una fecha oficial para el retorno presencial y que cualquier decisión dependerá de los conceptos técnicos y de las condiciones de seguridad de cada institución.