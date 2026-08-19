La denuncia de Lili Pink que habría quedado archivada en la Fiscalía

Según la denuncia, presentada ante la Fiscalía en enero de 2026, la empresa realizó una investigación propia y recopiló fotografías y videos de prendas con marquillas originales de Lili Pink exhibidas para la venta en establecimientos informales.
La compañía sostiene que se trataba de mercancía auténtica que había sido decomisada y que estaba bajo custodia de las autoridades. Incluso, parte de los productos estaría destinada a remanufactura o disposición final debido a daños.
Los empresarios también cuestionaron varios aspectos de los procedimientos realizados por la Dian y pidieron investigar cómo las prendas habrían regresado al mercado sin autorización.
El caso tomó relevancia nuevamente luego de que la Fiscalía utilizara fotografías de operativos de la Dian dentro de la investigación contra directivos, empleados e importadores vinculados a Lili Pink por un presunto caso de contrabando.
La defensa de los empresarios sostiene que esas mismas actuaciones habían sido denunciadas previamente y cuestiona que, mientras la investigación por presunto contrabando avanzó, la denuncia sobre la mercancía que habría regresado al mercado permanece sin decisiones conocidas.
Deja una respuesta