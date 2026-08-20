Terremoto afectó 37 corredores viales y 11 puentes del Valle

El terremoto del pasado 10 de agosto dejó afectaciones en 37 corredores viales y 11 puentes del Valle del Cauca, según el balance preliminar de la Gobernación.

La infraestructura comprometida requiere intervenciones para recuperar diferentes conexiones viales del departamento. Para atender la emergencia, más de 106 equipos de maquinaria amarilla ya trabajan en los municipios afectados, apoyando la recuperación de vías y la remoción de escombros.

El secretario de Infraestructura del Valle, Frank Ramírez, señaló que también se adelantan visitas técnicas con expertos en geología y estructuras, con el propósito de establecer el alcance de los daños y definir las acciones necesarias.

Las labores se desarrollan de manera articulada con los municipios, mientras avanza la etapa de recuperación de las vías y estructuras afectadas por el sismo.