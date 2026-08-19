Alcalde propone kits de $6 millones para familias afectadas por el terremoto

La Alcaldía de Tuluá convocó al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias para discutir cuatro proyectos de acuerdo con los que busca liberar recursos y poner en marcha nuevas medidas de atención para las familias afectadas por el terremoto.

Uno de los proyectos contempla reasignar recursos de un crédito que había sido aprobado para la construcción del CDI de La Graciela, con el propósito de destinarlos a la atención de edificaciones institucionales y al mejoramiento de viviendas afectadas por el sismo.

Las otras iniciativas están relacionadas con beneficios tributarios para los damnificados, entre ellos excepciones en el pago de intereses y reducciones de impuestos, según las condiciones que se establezcan.

El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román explicó que la prioridad será atender los daños más urgentes en las viviendas. Para ello, la Administración proyecta entregar kits de materiales para intervenciones específicas, principalmente en cubiertas, mampostería y reforzamientos estructurales.

Cada tipo de kit tendría un valor estimado de seis millones de pesos. Así, dependiendo de la evaluación técnica y de los daños que presente cada vivienda, una familia podría recibir un kit o varios, según las reparaciones que necesite su inmueble.

La ayuda no será entregada en dinero en efectivo y estará dirigida principalmente a familias de estratos 1 y 2 y habitantes de la zona rural, de acuerdo con la priorización que resulte de las visitas y evaluaciones de las viviendas.

Con estas iniciativas, la Administración busca disponer de nuevos recursos para avanzar de la atención de emergencia hacia la recuperación de los hogares afectados por el terremoto.