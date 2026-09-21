Teófilo Gutiérrez ya tiene fecha para su retiro

Teófilo Gutiérrez confirmó que en diciembre pondrá fin a una carrera de 19 años en el fútbol profesional. El delantero barranquillero anunció que su despedida tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El atacante, actualmente vinculado al Atlético Junior, calificó ese momento como su “último baile” y anticipó un espectáculo para cerca de 65.000 personas. Según explicó, la jornada contará con la presencia de tres artistas internacionales, además de invitados especiales como River Plate y la Selección Colombia de 2014.

Gutiérrez debutó profesionalmente con Junior en 2007 y tuvo varias etapas con el club, convirtiéndose en uno de sus principales referentes. Con el equipo barranquillero conquistó cinco títulos de liga y dos copas nacionales.

A lo largo de su carrera también pasó por clubes como Cruz Azul, Sporting de Lisboa, Trabzonspor y River Plate. Con el conjunto argentino ganó la Copa Sudamericana 2014, la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana de 2015, además del campeonato argentino de 2014.

Con la Selección Colombia disputó 52 partidos y marcó 15 goles. Hizo parte del equipo que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, torneo en el que Colombia logró su mejor participación mundialista hasta ese momento.

Además, tuvo un papel importante en las eliminatorias rumbo a ese Mundial, con seis goles en 11 partidos.

A sus 41 años, Teófilo aseguró que se encuentra feliz por todo lo que ha vivido y agradecido con el fútbol por haber transformado su vida.