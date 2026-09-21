¿Por qué está temblando tanto en Chaparral?

Más de 130 sismos se han registrado en Chaparral, Tolima, en poco más de un día, una seguidilla de movimientos que ha sido percibida por habitantes de varios departamentos y que mantiene bajo monitoreo permanente al Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el reporte entregado por la entidad, con corte a las 3:30 de la tarde del lunes 21 de septiembre, se habían registrado más de 130 eventos con magnitudes superiores a 2,0. Cinco alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0, incluido un movimiento de magnitud 4,1 registrado a la 1:48 p. m.

La actividad comenzó el domingo 20 de septiembre y continuó durante la madrugada y la jornada del lunes. La mayoría de los movimientos han sido superficiales, es decir, con profundidades inferiores a 30 kilómetros, una característica que puede hacer que sean percibidos con mayor facilidad.

¿Por qué están ocurriendo tantos sismos?

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó que Tolima está atravesado por diferentes estructuras y fallas geológicas activas, capaces de generar movimientos sísmicos.

El SGC señaló que la actividad registrada en esta secuencia está por encima del promedio observado durante las últimas semanas, por lo que la zona continúa bajo seguimiento para establecer cómo evoluciona el fenómeno.

Sin embargo, la cantidad de sismos registrados no permite anticipar que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud. La actividad sísmica no puede predecirse con precisión en cuanto a fecha, lugar o magnitud.

Hasta el momento, el SGC ha recibido más de 1.000 reportes ciudadanos sobre los movimientos, provenientes de Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca. La entidad pidió consultar únicamente los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

Colombia, un país sísmicamente activo

El SGC explica que Colombia registra actividad sísmica debido a su configuración geológica y al contacto entre las placas de Nazca, Sudamérica y Caribe.

Una de las zonas con mayor actividad es el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado cerca de Los Santos, Santander. De acuerdo con el SGC, allí se concentra una cantidad inusual de movimientos sísmicos de manera continua.

La situación en Chaparral, por ahora, continúa bajo vigilancia de la Red Sismológica Nacional, mientras los expertos analizan el comportamiento de la secuencia y sus posibles cambios.