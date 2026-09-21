Bolívar inicia la reconstrucción de 566 viviendas tras el sismo

La reconstrucción de 566 viviendas afectadas por el sismo comenzó en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, como parte de las acciones adelantadas por la Gobernación para apoyar a las familias damnificadas.

El proceso contempla 403 mejoramientos de vivienda y la construcción de 163 nuevas viviendas prefabricadas, de acuerdo con las necesidades identificadas mediante el censo de afectaciones.

La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que las familias beneficiadas recibirán los materiales necesarios y acompañamiento técnico para adelantar las obras bajo un modelo de autoconstrucción asistida. En los casos de mejoramiento se entregarán kits para reparar cubiertas y reforzar viviendas de mampostería confinada.

Para las familias que requieren una nueva vivienda se instalarán soluciones modulares prefabricadas. 69 tendrán 60 metros cuadrados y 94 contarán con 47 metros cuadrados.

“Vamos a arrancar con 403 mejoramientos de vivienda y 163 viviendas prefabricadas nuevas”, explicó la mandataria, quien agregó que las familias también participarán como ayudantes durante el proceso de construcción.

Habitantes como Dora Libia Ruiz, del corregimiento de Betania, destacaron que el apoyo representa la posibilidad de recuperar un hogar después de perder su vivienda a causa de la emergencia.

El alcalde de Bolívar, Julián Muriel Andrade, resaltó la articulación entre la administración municipal y la Gobernación para avanzar en la recuperación del municipio.

Las mismas estrategias de mejoramiento y autoconstrucción asistida también avanzan en Argelia, El Cairo y El Águila, con soluciones habitacionales que buscan cumplir criterios de seguridad y sismorresistencia.