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“Teníamos planes de casarnos”: el dolor de la novia del capitán muerto en ataque en Ocaña

La teniente María Alejandra Ortiz también hacía parte del Batallón de Ocaña y se encontraba en el lugar cuando ocurrió el ataque que terminó con la vida del capitán Pirajón, su pareja sentimental.

En medio del dolor por su inesperada partida, recordó al hombre con quien compartía su vida, sus sueños y los planes que habían construido juntos.

La pareja tenía entre sus proyectos casarse y formar una vida juntos. Por eso, recibir la noticia de su muerte representó para María Alejandra uno de los momentos más difíciles, al perder a quien estaba destinado a convertirse en su esposo.

Con profunda tristeza, la teniente relató cómo era el capitán Pirajón, los momentos que compartieron y el vacío que deja su partida.

Su testimonio refleja no solo el dolor de una compañera de armas, sino también el de una mujer que perdió a la persona con quien había decidido construir su futuro.

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