POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA

NIT. 891.903.615-8

Tuluá, Valle del Cauca, Colombia

1. Identificación del responsable

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA, identificada con NIT. 891.903.615-8, con domicilio en Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, es responsable del tratamiento de los datos personales que sean recolectados a través de sus diferentes canales de comunicación y de su sitio web.

Dirección: Carrera 33A No. 24-36, Tuluá, Valle del Cauca.

Correo electrónico: correo@eltabloide.com.co

Sitio web: www.eltabloide.com.co

WhatsApp: 316 621 8170.

La presente Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales establece los términos bajo los cuales EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA recopila, almacena, utiliza, circula, protege y, cuando corresponda, elimina información personal.

2. Marco legal

La presente política se adopta de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios compilados en el Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que modifiquen, complementen o sustituyan las disposiciones relacionadas con la protección de datos personales en Colombia.

3. Principios para el tratamiento de datos personales

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA realizará el tratamiento de datos personales respetando los principios establecidos por la legislación colombiana, entre ellos los de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad.

La información personal será tratada únicamente para finalidades legítimas y previamente informadas, cuando corresponda, y se adoptarán medidas razonables para protegerla contra pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, alteración o divulgación.

4. Información que podemos recopilar

El sitio web www.eltabloide.com.co no cuenta actualmente con formularios para el registro de usuarios, suscripciones a boletines o creación de cuentas.

Sin embargo, durante la navegación pueden recopilarse automáticamente determinados datos técnicos mediante cookies y tecnologías similares, directamente o a través de proveedores tecnológicos utilizados por el sitio, entre ellos:

* dirección IP;

* tipo de dispositivo y navegador;

* sistema operativo;

* páginas visitadas;

* fecha y hora aproximada de navegación;

* interacción con contenidos y anuncios;

* identificadores asociados a cookies y tecnologías similares;

* información técnica necesaria para el funcionamiento, seguridad, medición y monetización del sitio.

Asimismo, EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA puede recibir voluntariamente información personal a través de sus canales de comunicación, especialmente correo electrónico y WhatsApp.

5. Información enviada por los lectores

EL TABLOIDE dispone de canales mediante los cuales los ciudadanos pueden comunicarse voluntariamente con el medio y remitir información de interés periodístico, denuncias ciudadanas, fotografías, videos, documentos, testimonios, datos de contacto, solicitudes, comentarios y demás contenidos.

Uno de estos canales es el número de WhatsApp 316 621 8170.

La información recibida podrá ser analizada, verificada y utilizada por el equipo periodístico de EL TABLOIDE para determinar su interés informativo y la posibilidad de desarrollar contenidos periodísticos, de conformidad con la legislación aplicable y los principios que rigen el ejercicio de la actividad periodística.

El envío de información a EL TABLOIDE no implica necesariamente su publicación. El medio podrá realizar procesos de verificación, contrastación y valoración editorial antes de decidir sobre su utilización.

Cuando la información remitida contenga datos personales de terceros, quien la suministra declara que actúa de manera legítima y que cuenta con las autorizaciones que resulten necesarias, cuando sean exigibles, sin perjuicio de las excepciones y reglas especiales aplicables al ejercicio periodístico y a la libertad de información.

6. Finalidades del tratamiento

Los datos personales que sean tratados por EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA podrán utilizarse, según corresponda, para:

* atender comunicaciones, solicitudes, consultas y reclamaciones;

* mantener comunicación con lectores, fuentes y ciudadanos que contacten voluntariamente al medio;

* recibir y gestionar información, fotografías, videos, denuncias ciudadanas y demás contenidos enviados voluntariamente;

* desarrollar actividades propias del ejercicio periodístico y editorial, de acuerdo con la legislación aplicable;

* verificar información suministrada al medio;

* garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del sitio web;

* obtener información estadística y técnica sobre el funcionamiento y utilización del sitio;

* gestionar, medir y optimizar la publicidad digital;

* prevenir usos fraudulentos, abusivos o contrarios a la seguridad del sitio;

* cumplir obligaciones legales, judiciales o administrativas.

7. Actividad periodística y editorial

EL TABLOIDE es un medio de comunicación y desarrolla actividades periodísticas, informativas y editoriales.

La legislación colombiana contempla reglas particulares respecto del tratamiento de información realizado con fines periodísticos y editoriales. En consecuencia, el tratamiento de información relacionado directamente con el ejercicio de la libertad de expresión, información y prensa será realizado teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales aplicables a la actividad periodística.

Esta Política de Privacidad no pretende limitar ni sustituir las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a informar y recibir información y las demás garantías aplicables al ejercicio periodístico.

8. Uso de Google AdSense y publicidad

El sitio web www.eltabloide.com.co utiliza Google AdSense para mostrar publicidad.

Google y otros proveedores de tecnología publicitaria pueden utilizar cookies, direcciones IP, identificadores y tecnologías similares para mostrar, medir y personalizar anuncios, según corresponda, y para evaluar el rendimiento de la publicidad.

Las cookies publicitarias pueden permitir que Google y sus socios muestren anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a este sitio web y/o a otros sitios de Internet.

La utilización de información por parte de Google se encuentra sujeta a sus propias políticas, términos y mecanismos de privacidad.

Los usuarios pueden gestionar las opciones relacionadas con la personalización de anuncios mediante las herramientas y configuraciones proporcionadas por Google.

9. Cookies

Una cookie es un pequeño archivo que puede almacenarse en el dispositivo del usuario cuando visita un sitio web.

www.eltabloide.com.co puede utilizar cookies propias o de terceros para:

* permitir el correcto funcionamiento del sitio;

* mantener la seguridad del servicio;

* conocer de manera estadística cómo se utiliza el sitio;

* medir rendimiento y audiencia;

* mostrar y medir publicidad;

* recordar determinadas preferencias;

* mejorar la experiencia de navegación.

Debido al uso de Google AdSense, determinados terceros, incluido Google y sus socios publicitarios, pueden instalar o leer cookies en el navegador del usuario o utilizar direcciones IP, identificadores y tecnologías similares como consecuencia de la publicación de anuncios en el sitio.

Los usuarios pueden administrar o eliminar cookies mediante la configuración de su navegador y, cuando corresponda, mediante las herramientas de consentimiento y privacidad disponibles en el sitio.

La desactivación de determinadas cookies puede afectar algunas funcionalidades o la experiencia de navegación.

10. Datos de niños, niñas y adolescentes

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA reconoce la especial protección constitucional y legal de los datos personales de niños, niñas y adolescentes.

Cuando corresponda realizar tratamiento de este tipo de información, se observarán las disposiciones legales aplicables y prevalecerá el respeto de sus derechos fundamentales y su interés superior.

En el desarrollo de actividades periodísticas se tendrán igualmente en cuenta las normas y principios especiales relacionados con la protección de la identidad, intimidad y derechos de niños, niñas y adolescentes.

11. Derechos de los titulares

De conformidad con la legislación colombiana sobre protección de datos personales, los titulares podrán, según resulte aplicable:

* conocer, actualizar y rectificar sus datos personales;

* solicitar prueba de la autorización otorgada cuando legalmente corresponda;

* ser informados sobre el uso que se ha dado a sus datos;

* presentar consultas, solicitudes o reclamaciones relacionadas con el tratamiento de sus datos personales;

* solicitar la supresión de sus datos o revocar la autorización cuando proceda legalmente;

* presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio las quejas correspondientes, una vez agotado el trámite de consulta o reclamo ante el responsable cuando este requisito resulte aplicable;

* acceder gratuitamente a sus datos personales objeto de tratamiento;

* ejercer los demás derechos establecidos por la legislación colombiana.

Estos derechos se ejercerán teniendo en cuenta las excepciones y disposiciones especiales establecidas por la ley, incluidas aquellas aplicables a información periodística y editorial.

12. Consultas y reclamos

Las personas que deseen ejercer sus derechos relacionados con la protección de datos personales podrán comunicarse con EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA mediante:

Correo electrónico: correo@eltabloide.com.co

Dirección: Carrera 33A No. 24-36, Tuluá, Valle del Cauca, Colombia.

La solicitud deberá contener información suficiente para identificar al solicitante, describir claramente la petición y permitir su adecuada atención.

Las consultas y reclamos serán atendidos dentro de los términos establecidos por la legislación colombiana vigente.

13. Seguridad de la información

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA adoptará medidas administrativas, técnicas y organizativas razonables dirigidas a proteger los datos personales bajo su responsabilidad frente a pérdida, alteración, uso indebido, consulta, acceso o divulgación no autorizados.

Sin embargo, ningún sistema de transmisión o almacenamiento de información en Internet puede garantizar una seguridad absoluta.

14. Información compartida con terceros

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA podrá permitir el tratamiento o acceso a determinada información por parte de proveedores tecnológicos y prestadores de servicios necesarios para la operación del sitio web, alojamiento, seguridad, publicidad, medición y demás funciones relacionadas con su actividad digital.

Entre estos proveedores se encuentra Google, a través de servicios como Google AdSense.

Cuando resulte aplicable, el tratamiento realizado por terceros estará sujeto a sus propias políticas de privacidad y a las obligaciones legales correspondientes.

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA también podrá suministrar información cuando exista una obligación legal, orden judicial o requerimiento válido de una autoridad competente.

15. Enlaces a sitios externos

El sitio web puede contener enlaces a páginas o servicios administrados por terceros.

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA no controla las prácticas de privacidad de dichos sitios externos. Se recomienda a los usuarios consultar las políticas de privacidad de cada sitio al que accedan mediante enlaces publicados en www.eltabloide.com.co.

16. Conservación de la información

Los datos personales serán conservados durante el tiempo razonablemente necesario para cumplir las finalidades que dieron lugar a su tratamiento, atender obligaciones legales, resolver solicitudes o reclamaciones y cumplir las demás finalidades legítimas relacionadas con la actividad de EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA.

La información de naturaleza periodística o que forme parte del archivo histórico y documental del medio podrá estar sujeta a criterios de conservación diferentes, de acuerdo con su naturaleza, interés histórico, informativo o documental y la legislación aplicable.

17. Modificaciones de esta política

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA podrá modificar o actualizar la presente Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales cuando sea necesario debido a cambios legales, tecnológicos, operativos o relacionados con los servicios ofrecidos.

Las modificaciones serán publicadas en www.eltabloide.com.co.

Cuando los cambios impliquen modificaciones sustanciales respecto de las finalidades del tratamiento de datos personales, se adoptarán las medidas exigidas por la legislación vigente.

18. Vigencia

La presente Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales entra en vigencia a partir de su publicación en el sitio web www.eltabloide.com.co.

Última actualización: agosto de 2026.

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