Murió a los 76 años Ana María Arango, figura de la televisión nacional

La televisión, el cine y las artes escénicas en Colombia están de luto. Este jueves se confirmó el fallecimiento de la actriz bogotana Ana María Arango, a los 76 años, reconocida por su trayectoria en producciones nacionales y su trabajo sobre los escenarios.

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por personas allegadas, familiares y su mánager, quienes expresaron su pesar por la partida de la artista.

Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Arango construyó una carrera artística que la llevó a participar en reconocidas producciones de la televisión colombiana, entre ellas Francisco el Matemático, La Pola y La nieta elegida.

Su recorrido también abarcó el cine y el teatro, consolidándola como una figura versátil de las artes escénicas del país.

Por ahora, la información sobre las circunstancias de su fallecimiento es limitada. La noticia continúa en desarrollo, mientras seguidores y colegas recuerdan su aporte a la actuación colombiana.