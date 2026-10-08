Murió a los 76 años Ana María Arango, figura de la televisión nacional

La noticia fue confirmada a través de redes sociales por personas allegadas, familiares y su mánager, quienes expresaron su pesar por la partida de la artista.
Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Arango construyó una carrera artística que la llevó a participar en reconocidas producciones de la televisión colombiana, entre ellas Francisco el Matemático, La Pola y La nieta elegida.
Su recorrido también abarcó el cine y el teatro, consolidándola como una figura versátil de las artes escénicas del país.
Por ahora, la información sobre las circunstancias de su fallecimiento es limitada. La noticia continúa en desarrollo, mientras seguidores y colegas recuerdan su aporte a la actuación colombiana.
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