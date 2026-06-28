Taxista fue asesinado mientras conducía en Tuluá

La víctima fue identificada como Pedro Leonardo Rocha Valencia, quien conducía el taxi de placas VNA-449, identificado con el móvil 466 de la empresa Los Tolues S.A.. El hombre fue atacado por hombres armados y falleció en el lugar de los hechos.
Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizaron la inspección judicial y adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este homicidio.
Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este nuevo hecho de sangre ocurrido en la ciudad.
Deja una respuesta