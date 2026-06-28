Taxista fue asesinado mientras conducía en Tuluá

Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este domingo en el municipio de Tuluá, donde un taxista fue asesinado en el sector Balcones del Empedrado, en la carrera 27 con calle 42, sobre la Avenida Cali.

La víctima fue identificada como Pedro Leonardo Rocha Valencia, quien conducía el taxi de placas VNA-449, identificado con el móvil 466 de la empresa Los Tolues S.A.. El hombre fue atacado por hombres armados y falleció en el lugar de los hechos.

Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación CTI realizaron la inspección judicial y adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este homicidio.

Las autoridades continúan recopilando elementos materiales probatorios que permitan esclarecer este nuevo hecho de sangre ocurrido en la ciudad.