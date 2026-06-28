Presunto asesino de Natalia Villalba habría usado identidades falsas para escapar

Nuevos detalles salieron a la luz en la investigación contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, señalado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba, ocurrido en Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el extranjero habría utilizado identidades falsas durante su fuga. La investigación reveló que el nombre registrado en el pasaporte con el que intentó salir del continente no coincidía con el que utilizó para alquilar el apartamento a través de Airbnb donde ocurrieron los hechos.

Además, las autoridades establecieron que el sospechoso habría intentado engañar a la plataforma financiera Wise, asegurando falsamente que había sido secuestrado, golpeado y drogado en Colombia, e incluso afirmó haber presenciado un homicidio. Estas versiones fueron descartadas y ahora hacen parte del proceso investigativo.

La propietaria del alojamiento donde se hospedó verificó su identidad en registros públicos del Reino Unido, donde figura como Matthew Ashley Foster-Smith, nombre con el que también aparecen antecedentes por presuntos casos de acoso y hostigamiento contra exparejas.

El ciudadano británico fue capturado el pasado 26 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito (Ecuador), cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Londres. La detención fue posible gracias a una orden de captura emitida por la Fiscalía, una notificación roja de Interpol y el trabajo conjunto entre autoridades colombianas y ecuatorianas.

La Fiscalía sostiene que Foster-Smith habría asesinado a Natalia Villalba, ocultado su cuerpo dentro de una maleta y alterado la escena del crimen antes de huir del país por el paso fronterizo de Rumichaca. El extranjero deberá responder por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.