¿Era gol de Sánchez?

La selección Colombia igualó frente a Portugal en la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026, resultado que le permitió asegurar el primer lugar de la zona y clasificar a los dieciseisavos de final como líder.

Durante gran parte del compromiso, la Tricolor mostró superioridad sobre el conjunto portugués, generó las opciones más claras de gol y llegó a celebrar una anotación que finalmente fue anulada por el cuerpo arbitral. El encuentro también estuvo marcado por un arbitraje que generó polémica, debido a varias decisiones que fueron cuestionadas por jugadores, cuerpo técnico y aficionados colombianos.

Con este empate, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo terminó en lo más alto del Grupo K, consolidando la buena campaña realizada en la fase de grupos tras las victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Ahora, Colombia ya conoce a su próximo rival. La Tricolor se enfrentará a Ghana el próximo 3 de julio, en busca de un cupo a los octavos de final del Mundial 2026, en un compromiso que marcará el inicio de la fase de eliminación directa para el combinado nacional.

El equipo colombiano llega con la ilusión de seguir avanzando en la Copa del Mundo y mantener vivo el sueño de igualar o superar su mejor actuación histórica en un Mundial.