Tarifas de energía aumentarán en Colombia: esta es la razón

Los colombianos deberán prepararse para un aumento en las tarifas de energía, debido a los efectos que tendrá el fenómeno de El Niño sobre la generación eléctrica del país.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, confirmó este martes que el incremento estaría relacionado con la necesidad de recurrir en mayor medida a la generación térmica, cuyos costos son superiores a los de la generación hidroeléctrica.

“Las tarifas tienen que subir”, afirmó la funcionaria, quien explicó que los recursos hídricos disponibles no serán suficientes para atender toda la demanda durante la temporada de El Niño. Ante esta situación, las plantas que funcionan con gas tendrán un mayor protagonismo en el sistema.

La ministra también advirtió que el sector energético podría enfrentar fallas y mantenimientos asociados a las condiciones que trae el fenómeno climático. “Yo no les voy a prometer lo que no les puedo prometer”, señaló.

Arboleda aseguró además que el país afronta un escenario especialmente complejo, al considerar que el próximo episodio de El Niño concentrará varios de los problemas registrados durante fenómenos anteriores.

La situación podría extenderse durante los próximos meses. Según un reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe una probabilidad cercana al 100 % de que El Niño continúe hasta febrero de 2027, con posibles efectos sobre las temperaturas y las lluvias durante buena parte del próximo año.

El panorama mantiene la atención sobre el sistema energético nacional y el impacto que las condiciones climáticas podrían tener tanto en la generación como en el bolsillo de los usuarios.