¿Colombia recuperará la certificación antidrogas? Esto dijo Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el cambio en la cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico será tenido en cuenta cuando Washington vuelva a evaluar al país en materia de lucha contra las drogas.

La declaración se produjo después de su reunión con el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla, donde Rubio fue consultado sobre la posibilidad de que Colombia recupere la certificación estadounidense.

El funcionario explicó que la evaluación se realiza cada año y que toma como referencia los resultados del periodo que termina. Por esta razón, aunque reconoció que la cooperación con el actual Gobierno es diferente, los resultados de la administración anterior todavía tendrán peso en la próxima decisión.

“La cooperación que este nuevo Gobierno está enseñando es distinta al pasado, y eso va a ser tomado en cuenta”, afirmó Rubio.

Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países certificados en la lucha contra las drogas el 15 de septiembre de 2025, en medio de cuestionamientos por el aumento del narcotráfico durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Rubio señaló que la próxima determinación permitirá medir el impacto de las nuevas políticas implementadas por el Gobierno de De La Espriella y destacó la disposición de Washington para mantener la cooperación con Colombia frente al narcotráfico y otras amenazas regionales.

¿Habrá bases militares de Estados Unidos en Colombia?

Durante la rueda de prensa, Rubio también fue consultado sobre la posibilidad de establecer bases militares estadounidenses en territorio colombiano.

El secretario de Estado explicó que cualquier iniciativa de este tipo tendría que contar con la cooperación de las autoridades colombianas y posteriormente ser evaluada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, incluyendo aspectos relacionados con su viabilidad y costos.

“Si eso se propone, tendrá que ser con la cooperación de las autoridades colombianas”, indicó.

Ambos gobiernos también acordaron compromisos anuales en materia de lucha contra las drogas, como parte de la nueva agenda de cooperación entre Colombia y Estados Unidos.