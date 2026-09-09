Le exigieron $1,5 millones por su moto robada y nunca se la devolvieron

Lo que comenzó como el robo de una motocicleta terminó convirtiéndose en una doble pérdida para una familia en Bogotá. Un estudiante entregó $1,5 millones a quienes aseguraban tener el vehículo y prometían devolvérselo, pero finalmente descubrió que también había sido víctima de una estafa.

La motocicleta, una Pulsar NS 200 modelo 2026, había sido adquirida por la familia para facilitar los desplazamientos del joven y darle la posibilidad de trabajar como mensajero. Sin embargo, mientras estaba frente a la universidad, delincuentes rompieron los sistemas de seguridad y se la llevaron.

Poco después, los responsables contactaron al estudiante y le exigieron dinero a cambio de regresar la moto. La familia decidió acceder al pago, pero el vehículo nunca apareció.

El joven contó a Blu Radio que habló durante más de una hora con una persona que afirmaba tener la motocicleta. Ante sus dudas, pidió una prueba que confirmara que realmente estaba en poder de los delincuentes. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar que todo podía tratarse de un engaño.

La familia ahora intenta recuperar el vehículo, que puede ser identificado por las calcomanías “Papi Miro” y “Mami Belén” que lleva a ambos lados. La placa es YYP89H.

El caso hace parte de varios reportes recientes de una modalidad similar en Bogotá y municipios de Cundinamarca. En otros hechos, propietarios de motocicletas también han recibido exigencias económicas después de que sus vehículos fueran hurtados.

Las autoridades investigan los casos para establecer si detrás de estos hechos existe una estructura dedicada al robo de motocicletas y posterior extorsión de sus propietarios.