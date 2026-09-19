Talento tulueño conquista 11 títulos en campeonato suramericano de danza

Una destacada participación tuvo la delegación en el Z Dance Cup, campeonato suramericano de danza realizado en Santa Marta los días 17, 18 y 19 de septiembre, donde artistas de diferentes ciudades y países se reunieron para competir en diversas categorías.

La agrupación se enfrentó a representantes de Chile, Venezuela, Medellín, Cali, Cartagena y Santa Marta, entre otros participantes, logrando conquistar 11 títulos en las categorías de danza y modelaje.

Uno de los mayores reconocimientos de la competencia fue para Kevin Castro, estudiante de la agrupación, quien fue seleccionado como el mejor bailarín de todo el campeonato, destacándose entre más de 300 artistas participantes.

El resultado representa un importante logro para la formación artística y el talento de los jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de medirse en un escenario internacional y compartir con bailarines de diferentes regiones y países.

La delegación también destacó el trabajo del director Juan Esteban Luna, por impulsar la participación de los estudiantes en este tipo de espacios, que además de fortalecer sus habilidades artísticas, contribuyen a su formación personal.