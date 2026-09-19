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¿Amor verdadero o palabras prestadas por la inteligencia artificial?

Este sábado 19 de septiembre, mientras miles de colombianos celebran el Día del Amor y la Amistad, un nuevo “ayudante” aparece detrás de cartas, dedicatorias, canciones y declaraciones románticas: la inteligencia artificial.

Herramientas como los asistentes virtuales están siendo utilizadas para encontrar las palabras adecuadas, preparar una sorpresa, escoger un regalo e incluso redactar mensajes para pedir perdón o intentar recuperar una relación.

Basta con contarle a la aplicación algunos detalles de la pareja y pedirle que escriba un mensaje romántico, divertido o emotivo. En cuestión de segundos, la persona recibe una dedicatoria que puede copiar, modificar y enviar como propia.

La práctica abre un curioso debate: ¿pierde valor un mensaje de amor cuando las palabras fueron escritas por una inteligencia artificial? Para algunos, estas herramientas solamente ayudan a expresar sentimientos que ya existen; para otros, una declaración pierde autenticidad cuando no nace directamente de quien la envía.

La inteligencia artificial también puede sugerir planes, crear poemas, organizar búsquedas del tesoro y recomendar detalles personalizados. Sin embargo, aunque la tecnología pueda construir una frase perfecta, la intención, los recuerdos y los sentimientos siguen perteneciendo a las personas.

Este Amor y Amistad, el tradicional cupido parece tener un nuevo aliado digital. La pregunta queda abierta: ¿le molestaría descubrir que el mensaje romántico de su pareja fue escrito con ayuda de una inteligencia artificial?

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