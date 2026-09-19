Mujer de 76 años murió tras ataque armado en zona rural de Bolívar

Una mujer de 76 años murió y un hombre resultó herido luego de que la camioneta en la que se movilizaban fuera atacada con arma de fuego en zona rural de Bolívar, Valle del Cauca.

El hecho ocurrió durante la noche de este jueves 17 de septiembre, en el sector conocido como El Crucero, sobre la vía que comunica a Naranjal con el corregimiento de Primavera.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la camioneta, de color gris, habría sido interceptada por varios sujetos que dispararon contra sus ocupantes y posteriormente abandonaron el lugar.

La víctima fatal fue identificada como Marleny Chica García. En el ataque también resultó lesionado un hombre de 31 años, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Tras conocer lo ocurrido, unidades de la Policía llegaron al lugar y adelantaron las primeras diligencias. Entretanto, investigadores de la SIJIN y Policía Judicial trabajan en la recopilación de elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

Por el momento, no se han reportado capturas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del hecho.