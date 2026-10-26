Sufrió bullying a los 12 años y ahora, con 16, crea un videojuego para combatirlo

Una experiencia que le dejó miedo e inseguridad terminó convirtiéndose en una iniciativa para ayudar a otros niños. Ismael Maceira, un joven de 16 años que sufrió acoso escolar durante su infancia, creó Yasira, un proyecto educativo que utiliza videojuegos para prevenir y detectar el bullying.