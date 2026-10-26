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Sufrió bullying a los 12 años y ahora, con 16, crea un videojuego para combatirlo

Una experiencia que le dejó miedo e inseguridad terminó convirtiéndose en una iniciativa para ayudar a otros niños. Ismael Maceira, un joven de 16 años que sufrió acoso escolar durante su infancia, creó Yasira, un proyecto educativo que utiliza videojuegos para prevenir y detectar el bullying.

A través de su empresa Samira DTX, el adolescente busca que los estudiantes reconozcan situaciones de acoso, desarrollen empatía y aprendan cómo actuar ante ellas. Para lograrlo, la iniciativa utiliza entornos virtuales como Minecraft, donde recrea escenarios que permiten a los menores ponerse en el lugar de otras personas y reflexionar sobre sus decisiones.

Maceira conoce de cerca las consecuencias del acoso. A los 12 años, mientras enfrentaba una enfermedad crónica, sufrió discriminación y atravesó momentos difíciles que afectaron su bienestar emocional. Según relató en el programa radial español La Linterna, llegó a padecer depresión y agorafobia.

Ahora, con Yasira, busca que otros niños reciban apoyo oportuno y no tengan que afrontar estas situaciones en soledad. Su propuesta apuesta por la tecnología como herramienta educativa para fomentar el respeto, la empatía y la prevención del acoso escolar y el ciberacoso.

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