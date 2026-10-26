Barrio Rojas, en alerta tras caída del muro del Cementerio Central

Los fuertes vientos registrados el domingo encendieron las alarmas en el barrio Rojas, en Tuluá, donde el colapso de parte del muro trasero del cementerio dejó escombros sobre la vía pública, un poste caído y cables que representarían un riesgo para la comunidad.

Según la información conocida por EL TABLOIDE, la caída del poste habría arrastrado varios árboles, que terminaron afectando cerca de 50 metros de la pared del camposanto. De acuerdo con la administración del cementerio, el daño no dejó tumbas al descubierto.

Habitantes del sector denunciaron que una joven habría resultado golpeada en una pierna durante la emergencia. Además, expresaron su preocupación por los cables tendidos sobre el pavimento y por los riesgos que representa la estructura derribada para quienes transitan por el lugar.

Aunque la zona fue acordonada con cinta amarilla, los vecinos señalaron que, hasta el lunes, los escombros continuaban en la calle y no se había solucionado la situación.

La comunidad pide una intervención urgente de las entidades competentes para retirar los residuos, atender el riesgo eléctrico y reparar el cerramiento, con el fin de evitar nuevos incidentes.