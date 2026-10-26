52 colegios del Valle serán intervenidos tras el terremoto

Según la Gobernación del Valle, los trabajos ya comenzaron en Calima-El Darién y se extenderán progresivamente a otros municipios afectados, como Restrepo, Yotoco, Dagua, La Unión y Roldanillo.
La subsecretaria de Educación departamental, Johana Castañeda, indicó que las primeras instituciones nuevas podrían entregarse entre marzo y abril de 2027. Este plazo corresponde a una proyección de la administración, mientras avanzan las intervenciones.
Sin embargo, la necesidad de recuperación es mayor: las evaluaciones técnicas identificaron cerca de 220 instituciones educativas con diferentes niveles de afectación. Entre ellas hay establecimientos que colapsaron o presentan condiciones de riesgo que impiden el desarrollo normal de las clases.
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