52 colegios del Valle serán intervenidos tras el terremoto

El regreso a las aulas en varios municipios del Valle del Cauca dependerá de las obras que se adelantan para reparar los daños causados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La primera fase contempla la intervención de 52 instituciones educativas, con una inversión de $170.000 millones.

Según la Gobernación del Valle, los trabajos ya comenzaron en Calima-El Darién y se extenderán progresivamente a otros municipios afectados, como Restrepo, Yotoco, Dagua, La Unión y Roldanillo.

La subsecretaria de Educación departamental, Johana Castañeda, indicó que las primeras instituciones nuevas podrían entregarse entre marzo y abril de 2027. Este plazo corresponde a una proyección de la administración, mientras avanzan las intervenciones.

Sin embargo, la necesidad de recuperación es mayor: las evaluaciones técnicas identificaron cerca de 220 instituciones educativas con diferentes niveles de afectación. Entre ellas hay establecimientos que colapsaron o presentan condiciones de riesgo que impiden el desarrollo normal de las clases.