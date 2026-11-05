Subteniente del ejército fue secuestrada en Arauca

La desaparición de una oficial del Ejército encendió las alertas de las autoridades en Arauca. La subteniente María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada este miércoles 4 de noviembre, cuando se movilizaba de civil por el casco urbano de Saravena.

De acuerdo con la información del Comando de la Décima Octava Brigada, la uniformada, integrante del Grupo de Caballería No. 18, fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en motocicleta. Las primeras informaciones señalan como presuntos responsables a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

Tras conocerse el hecho, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Armada activaron un operativo de búsqueda para establecer su paradero y lograr su liberación. Entre las medidas adoptadas se encuentran controles en las vías y vigilancia de los ríos de la región para impedir un posible traslado hacia Venezuela.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el secuestro y exigió la liberación inmediata de la oficial. También anunció el despliegue de capacidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía para encontrarla.

Por su parte, los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército rechazaron el hecho y expresaron su respaldo a la familia de la subteniente. Asimismo, reiteraron que se adelantan labores de inteligencia y búsqueda para conseguir su regreso sana y salva.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía suministrar cualquier información que permita ubicarla a través de la línea gratuita 147 o del celular 313 297 1482, con garantía de absoluta reserva.