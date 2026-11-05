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Cada mes desaparecen 14 mujeres en Cali, según la Personería

La desaparición de mujeres continúa siendo motivo de preocupación en Cali. Entre enero y agosto de 2026, la Personería Distrital recibió 114 reportes de mujeres desaparecidas, un promedio de 14 casos al mes. De ese total, 12 fueron encontradas sin vida y 40 permanecían sin ser localizadas, según el balance presentado por la entidad.

El informe, dado a conocer por el personero Gerardo Mendoza, también contabilizó 374 reportes de personas desaparecidas durante el mismo periodo, entre hombres y mujeres. De estos registros, 260 correspondieron a hombres y 114 a mujeres.

Uno de los datos que más llama la atención es que agosto concentró 73 registros, frente a los 28 reportados en enero. Sin embargo, la Personería aclaró que este aumento no necesariamente representa un crecimiento real de las desapariciones, pues también responde a cambios metodológicos en los sistemas de información utilizados para consolidar los datos.

La preocupación se refleja en casos recientes como el de Stephanie Grimaldo, vista por última vez el 1 de noviembre en el sector de Valle del Lili. También permanecen sin esclarecer las desapariciones de María Alejandra Molina Solano, de 27 años, y Merlyz Meridith Medina, de 32.

Ante este panorama, el personero pidió a la Fiscalía, la Policía y demás autoridades fortalecer los mecanismos de búsqueda y acelerar las investigaciones para dar respuestas a las familias.

Las cifras evidencian la dimensión del problema y la necesidad de mantener activas las acciones de búsqueda, especialmente en los casos que continúan sin resolverse.

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