Subsidios de vivienda tendrán un nuevo rumbo tras el terremoto

El programa Mi Casa Milagro, con el que el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca reemplazar a Mi Casa Ya, tendrá inicialmente un enfoque diferente debido a la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que los recursos destinados a los subsidios serán orientados, en primera instancia, a la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Mi Casa Ya se convierte hoy en Mi Casa Milagro. La plata será orientada desde el Fondo Milagro para reconstruir primero las zonas afectadas y luego lo que conviene en torno al resto del país”, señaló.

La propuesta contempla subsidios, créditos y beneficios para facilitar el acceso y mejoramiento de vivienda, con participación del Fondo Nacional del Ahorro, las cajas de compensación y el sector financiero. Uno de los planteamientos anunciados anteriormente era ofrecer créditos hipotecarios con tasas cercanas al 2 %.

Sin embargo, la emergencia modificó las prioridades del Ministerio de Vivienda, que actualmente concentra sus esfuerzos en la reconstrucción.

El plan contempla tres fases. La primera, relacionada con la remoción de escombros y caracterización de predios, registra un avance del 70 %. La segunda proyecta entregar unas 7.000 soluciones de vivienda, principalmente en zonas rurales, además de medidas para subsidiar arriendos y aliviar el pago de servicios públicos a familias damnificadas de estratos 1, 2 y 3.

La tercera fase, prevista para desarrollarse entre dos y cuatro años, contempla la restitución de vivienda para más de 25.000 familias.

El Gobierno también plantea recurrir a alianzas con empresas privadas, Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos para financiar parte de la reconstrucción y evitar nuevas construcciones en zonas de riesgo.