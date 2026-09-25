La historia del vuelo AA965 llega este viernes a Tuluá

A partir de las 6:00 de la tarde, se proyectará el documental “AA965: Un rescate imposible”, una producción que reconstruye uno de los accidentes aéreos más recordados de la región y se concentra en las historias humanas que surgieron en medio de la emergencia.
El accidente dejó 156 personas fallecidas y cinco sobrevivientes, quienes permanecieron durante horas entre la montaña y la niebla mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.
La producción recupera, a través de entrevistas y testimonios, relatos sobre los esfuerzos de rescatistas, médicos y otras personas que participaron en las labores de atención y búsqueda de los sobrevivientes, en una época en la que el país enfrentaba importantes limitaciones para responder a una emergencia de esta magnitud.
La presentación contará además con la presencia del director Jörg Hiller, quien participará en una sesión de preguntas y respuestas con el público al finalizar la proyección.
La entrada será gratuita, aunque el aforo será limitado debido a las condiciones actuales del auditorio, que tiene una parte cerrada como consecuencia de los daños ocasionados por el reciente terremoto.
📍 Lugar: Casa de la Cultura de Tuluá
📅 Fecha: viernes 25 de septiembre
⏰ Hora: 6:00 p. m.
🎬 Documental: AA965: Un rescate imposible
🎟️ Entrada libre
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