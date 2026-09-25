La historia del vuelo AA965 llega este viernes a Tuluá

La tragedia del vuelo AA965, ocurrida en diciembre de 1995 cuando un Boeing 757 de American Airlines se estrelló en los cerros de Buga, llegará este viernes 25 de septiembre a la pantalla de la Casa de la Cultura de Tuluá.

A partir de las 6:00 de la tarde, se proyectará el documental “AA965: Un rescate imposible”, una producción que reconstruye uno de los accidentes aéreos más recordados de la región y se concentra en las historias humanas que surgieron en medio de la emergencia.

El accidente dejó 156 personas fallecidas y cinco sobrevivientes, quienes permanecieron durante horas entre la montaña y la niebla mientras esperaban la llegada de los equipos de rescate.

La producción recupera, a través de entrevistas y testimonios, relatos sobre los esfuerzos de rescatistas, médicos y otras personas que participaron en las labores de atención y búsqueda de los sobrevivientes, en una época en la que el país enfrentaba importantes limitaciones para responder a una emergencia de esta magnitud.

La presentación contará además con la presencia del director Jörg Hiller, quien participará en una sesión de preguntas y respuestas con el público al finalizar la proyección.

La entrada será gratuita, aunque el aforo será limitado debido a las condiciones actuales del auditorio, que tiene una parte cerrada como consecuencia de los daños ocasionados por el reciente terremoto.

📍 Lugar: Casa de la Cultura de Tuluá

📅 Fecha: viernes 25 de septiembre

⏰ Hora: 6:00 p. m.

🎬 Documental: AA965: Un rescate imposible

🎟️ Entrada libre