Gobierno ordena racionamiento temporal de gas natural en Colombia

La medida fue adoptada tras el análisis del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos, con el objetivo de reorganizar temporalmente el suministro mientras avanzan las labores de inspección y corrección.
El Ministerio de Minas y Energía estableció un orden de prioridades. Primero se atenderá la demanda esencial, que incluye hogares, hospitales, colegios y transporte masivo. Después estará la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías. Los demás usuarios serán atendidos según la disponibilidad del combustible y sus contratos.
La cartera señaló que se trata de una medida preventiva y temporal y que el racionamiento será levantado una vez SPEC LNG confirme que la condición técnica fue superada y se recupere su capacidad de entrega.
Mientras tanto, el Ministerio, el CNO Gas y los agentes del mercado mantendrán seguimiento a la situación y podrán adoptar nuevas medidas de acuerdo con la evolución de la contingencia.
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