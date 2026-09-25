Gobierno ordena racionamiento temporal de gas natural en Colombia

El Gobierno Nacional declaró este viernes 25 de septiembre un racionamiento programado de gas natural en Colombia, luego de una condición técnica registrada en la planta de regasificación de SPEC LNG, en Cartagena, que redujo temporalmente su capacidad para entregar gas importado al sistema.

La medida fue adoptada tras el análisis del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos, con el objetivo de reorganizar temporalmente el suministro mientras avanzan las labores de inspección y corrección.

El Ministerio de Minas y Energía estableció un orden de prioridades. Primero se atenderá la demanda esencial, que incluye hogares, hospitales, colegios y transporte masivo. Después estará la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías. Los demás usuarios serán atendidos según la disponibilidad del combustible y sus contratos.

La cartera señaló que se trata de una medida preventiva y temporal y que el racionamiento será levantado una vez SPEC LNG confirme que la condición técnica fue superada y se recupere su capacidad de entrega.

Mientras tanto, el Ministerio, el CNO Gas y los agentes del mercado mantendrán seguimiento a la situación y podrán adoptar nuevas medidas de acuerdo con la evolución de la contingencia.