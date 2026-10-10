Bebé de cinco meses bajo atención médica tras presunta agresión

La Procuraduría General de la Nación anunció nuevas medidas para vigilar la protección de una bebé de cinco meses que permanece bajo atención médica especializada en Antioquia, luego de ingresar a una clínica de Itagüí con múltiples lesiones que comprometían gravemente su salud.

El organismo designó dos agencias especiales para intervenir en el caso. Una hará seguimiento a las medidas de protección y al restablecimiento de los derechos de la menor, mientras que la otra acompañará el proceso penal que adelanta la Fiscalía contra su padre, señalado como presunto responsable de la agresión.

El hombre, de 31 años, fue capturado tras una alerta ciudadana y es investigado por violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio agravado. Según el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, la bebé permanece con pronóstico reservado.

Por su parte, la Alcaldía de Itagüí informó que activó una ruta integral de atención para la niña y su madre, con acompañamiento psicológico, jurídico y social. La Procuraduría verificará que las autoridades adopten las medidas necesarias para garantizar sus derechos.