Subir la edad de pensión para las mujeres: ¿qué hay detrás de la propuesta?

La edad de pensión de las mujeres volvió al debate nacional luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteara discutir un eventual aumento frente a los retos fiscales y demográficos del sistema pensional.

Actualmente, las mujeres pueden pensionarse a los 57 años y los hombres a los 62. Lenis señaló en entrevista con Blu Radio que Colombia debe analizar este tema ante la reducción de la natalidad, el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento de la población.

La propuesta no corresponde a un proyecto de la Corte Suprema. Cualquier modificación requeriría estudios, debate y aprobación en el Congreso.

¿Cómo están los requisitos?

Además de tener una edad menor, las mujeres han enfrentado dificultades para completar las semanas requeridas debido a interrupciones laborales, informalidad y responsabilidades de cuidado.

La Corte Constitucional ordenó reducir progresivamente las semanas exigidas a las mujeres. En Colpensiones, el requisito comenzó a disminuir en 2026 hasta llegar a 1.000 semanas. En el régimen privado también se estableció una reducción gradual para acceder a la garantía de pensión mínima.

La reforma pensional contempla además beneficios relacionados con las semanas cotizadas por las mujeres que tienen hijos. Sin embargo, algunos artículos fueron devueltos por la Corte Constitucional a la Cámara de Representantes para subsanar aspectos del trámite.

¿Qué dicen los expertos?

Óscar Becerra, experto en pensiones y profesor de la Universidad de los Andes, considera que aumentar la edad podría ayudar a la sostenibilidad del sistema y dar más tiempo para completar las semanas, aunque advierte que no sería una solución definitiva.

Alejandra Trujillo, abogada y coordinadora de proyectos de Fescol, plantea que aumentar la edad no resolvería las dificultades de las mujeres si continúan las brechas laborales y las interrupciones asociadas al cuidado y la maternidad.

Por su parte, Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, considera que el tema puede discutirse si el cambio es gradual y se mantienen mecanismos que reconozcan las cargas de cuidado.

El debate también incluye las diferencias salariales, la informalidad, las semanas cotizadas, el monto de las pensiones y la mayor expectativa de vida de las mujeres.

Por ahora, no existe una decisión para aumentar la edad de pensión de las mujeres. La discusión apenas comienza y cualquier cambio tendría que pasar por el Congreso.