“A su debido tiempo diré la verdad”: Cristiano Ronaldo deja Portugal

Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración de la Selección de Portugal luego de la rueda de prensa ofrecida por el técnico Jorge Jesus y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença. El capitán portugués confirmó su decisión a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

En su comunicado, el delantero aseguró que explicará posteriormente las razones que lo llevaron a dejar el equipo nacional, aunque por ahora no entregó detalles sobre lo ocurrido.

“A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado”, expresó Cristiano Ronaldo.

El jugador también aprovechó su mensaje para desearle suerte a Portugal y a sus compañeros, dejando claro que su decisión se produjo después de hablar con el presidente de la Federación y tras escuchar las declaraciones de Jorge Jesus. Ronaldo no anunció una retirada definitiva de la Selección.

La salida se produjo en medio de la polémica generada después del partido ante Noruega, en el que Ronaldo permaneció en el banco pese a haber realizado ejercicios de calentamiento. Posteriormente, tampoco participó normalmente en los entrenamientos con el grupo.

¿Qué dijo Jorge Jesus?

Antes de conocerse la decisión de Ronaldo, Jorge Jesus negó que existiera un conflicto con el delantero y aseguró que había hablado previamente con él sobre el manejo de los próximos partidos.

El entrenador explicó que había acordado con Cristiano que no jugaría ante Noruega ni Dinamarca, debido a su planificación física y a que ambos habían trabajado juntos anteriormente en Al Nassr.

Jesus también negó que Ronaldo se hubiera negado a entrenar. Según el técnico, el jugador realizó trabajo de gimnasio, movilización y fortalecimiento, dentro de un plan de recuperación similar al aplicado con otros futbolistas.

“No hubo ningún incidente”, afirmó Jorge Jesus, quien insistió en que las decisiones sobre las alineaciones corresponden al entrenador y que las mismas reglas se aplican a todos los jugadores.

El técnico también reconoció que Ronaldo pudo sentirse frustrado después de calentar durante parte del encuentro ante Noruega y finalmente no ingresar, pero sostuvo que esa situación no representaba un conflicto dentro del equipo.

Ahora, la atención está puesta en las razones que Cristiano Ronaldo aseguró que revelará posteriormente y en cómo continuará la situación dentro de la Selección de Portugal.