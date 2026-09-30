CVC declara nueva área protegida en Tuluá, Bugalagrande y Andalucía

Más de 2.500 hectáreas del Valle del Cauca se suman a las zonas destinadas a la conservación de ecosistemas estratégicos, fuentes de agua y biodiversidad. La CVC anunció la declaratoria de dos nuevas áreas protegidas que involucran territorios de Bugalagrande, Andalucía, Tuluá y Buenaventura.

Las nuevas áreas hacen parte de la denominada Agenda ABC: Agua, Biodiversidad y Comunidades, y en conjunto abarcan 2.580,70 hectáreas.

Una de ellas es el Distrito de Conservación de Suelos Complejo de Humedales Asociados al río Cauca en Bugalagrande, Andalucía y Tuluá (BAT), con una extensión de 1.882,29 hectáreas. El área reúne 20 cuerpos de agua que ocupan 235,01 hectáreas, convirtiéndose en la zona con mayor número de humedales dentro del departamento.

Entre los ecosistemas incluidos están los humedales Mateo y Cementerio, además de sus bosques protectores y terrenos clasificados en las categorías agrológicas 3 y 4. La declaratoria busca fortalecer la protección de estos espacios y del bosque cálido seco, un ecosistema con baja representación en la región.

La segunda zona es el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) CCCORYSAN–Venado, en Buenaventura, con 698,41 hectáreas. El territorio hace parte del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Córdoba y San Cipriano y está compuesto principalmente por bosques densos y quebradas.

El área alberga especies como la pava del Baudó y el sábalo. Además, las comunidades han desarrollado desde hace varios años acciones de conservación y adecuación de senderos, mientras que el ecoturismo se ha consolidado como una alternativa para generar ingresos de manera sostenible.

El director general de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, señaló que estas declaratorias representan también un reconocimiento al trabajo de las comunidades que históricamente han participado en el cuidado de los ecosistemas.

Con estas dos nuevas áreas, la autoridad ambiental busca fortalecer la conservación de los recursos naturales y garantizar su permanencia para las próximas generaciones.