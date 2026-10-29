Sube a 74 la cifra de muertos por choque de trenes en España

La tragedia ferroviaria ocurrida en España sigue dejando un saldo devastador. El número de fallecidos aumentó a 74, según el primer balance oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), mientras varios heridos permanecen en estado crítico.

El accidente se registró el miércoles en Urda, cuando un tren AVE de Renfe que viajaba de Madrid hacia Sevilla chocó por detrás contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido. La colisión provocó que varios vagones cayeran por un terraplén.

De acuerdo con el organismo investigador, la cifra de víctimas es provisional y todavía hay un número elevado de heridos pendientes de confirmar. Un equipo de la comisión permanece en el lugar para esclarecer las causas del siniestro.

Entre las víctimas se confirmó la muerte de al menos un ciudadano argentino, mientras otro permanece desaparecido.

Por su parte, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, visitaron a los heridos que permanecen hospitalizados en Toledo, donde más de 20 personas reciben atención médica, 15 de ellas en estado crítico.

El monarca expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y llamó a la sociedad a mantenerse unida ante el dolor que deja esta tragedia.