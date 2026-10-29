Siete millones de pesos esperan al campeón de la Copa Máster Ever Villegas

La Coralia y Pesebrera se enfrentan este sábado 31 de octubre por el último cupo a la gran final. Cachuzo ya tiene su lugar asegurado tras vencer 1-0 a Piqueto. ¡La bolsa de premios supera los 11 millones de pesos!

La emoción del fútbol aficionado se toma la cancha del barrio El Palmar, donde este sábado 31 de octubre, a partir de las 4:00 de la tarde, los equipos de La Coralia y Pesebrera disputarán el compromiso que definirá al segundo finalista del Torneo Copa Máster Ever Villegas.

Será un duelo de grandes expectativas, pues ambos conjuntos buscarán la victoria para convertirse en el rival de Cachuzo, equipo que consiguió su clasificación el pasado fin de semana tras imponerse por marcador de 1-0 sobre Piqueto.

De esta manera, Cachuzo espera rival para disputar el título de un certamen que tiene como uno de sus principales atractivos una importante bolsa de premios, incentivo que aumenta la motivación de los equipos participantes.

La organización del torneo anunció una atractiva premiación que supera los 11 millones de pesos, distribuida entre los equipos mejor ubicados y los jugadores destacados de la competencia.

Estos son los premios establecidos:

Campeón: $7.000.000

Subcampeón: $2.500.000

Tercer puesto: $800.000

Cuarto puesto: $400.000

Goleador del torneo: $250.000

Valla menos vencida: $250.000

La premiación convierte la recta final del campeonato en una cita especial para los equipos, que además de luchar por la gloria deportiva, buscarán quedarse con una importante recompensa económica.

La invitación está abierta para que los aficionados al fútbol acompañen este sábado a La Coralia y Pesebrera en la cancha del barrio El Palmar, en una jornada que promete emociones, buen fútbol y mucha expectativa.

Este sábado se conocerá la respuesta en la Copa Máster Ever Villegas, un torneo que entra en su etapa definitiva y que promete un cierre a la altura de las expectativas de sus seguidores.