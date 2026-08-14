Sube a 285 la cifra de muertos tras el terremoto en Colombia

En total, 15 departamentos y 426 municipios presentan afectaciones. La tragedia alcanza a 45.523 familias y 102.263 personas, mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate. Hasta ahora, 354 personas han sido rescatadas.
El impacto sobre las viviendas también es considerable: 73.455 presentan daños y 12.828 quedaron completamente destruidas. A esto se suman 121 edificios colapsados, 240 centros de salud, 2.205 instituciones educativas y 1.208 centros comunitarios afectados.
La emergencia también dejó daños en 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos. En cuanto a los animales, 247 resultaron afectados y 169 han podido ser rescatados.
Cali concentra las mayores afectaciones
El balance de Asocapitales mantiene a Cali como la ciudad más golpeada por la tragedia. Con corte al jueves, la capital vallecaucana reportaba 96 fallecidos, 1.401 heridos y 111 desaparecidos.
Además, se contabilizan 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas, 45 estructuras colapsadas y otras 1.142 con daños.
Las cifras continúan en actualización mientras los equipos de emergencia avanzan en la búsqueda de desaparecidos y en la atención de las comunidades que resultaron afectadas por el terremoto.
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