Sube a 285 la cifra de muertos tras el terremoto en Colombia

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 continúa dejando graves consecuencias cinco días después del sismo. El último reporte de la UNGRD, con corte a las 6:30 de la mañana de este viernes 14 de agosto, contabiliza 285 personas fallecidas, 3.975 heridas y 379 desaparecidas.

En total, 15 departamentos y 426 municipios presentan afectaciones. La tragedia alcanza a 45.523 familias y 102.263 personas, mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate. Hasta ahora, 354 personas han sido rescatadas.

El impacto sobre las viviendas también es considerable: 73.455 presentan daños y 12.828 quedaron completamente destruidas. A esto se suman 121 edificios colapsados, 240 centros de salud, 2.205 instituciones educativas y 1.208 centros comunitarios afectados.

La emergencia también dejó daños en 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos. En cuanto a los animales, 247 resultaron afectados y 169 han podido ser rescatados.

Cali concentra las mayores afectaciones

El balance de Asocapitales mantiene a Cali como la ciudad más golpeada por la tragedia. Con corte al jueves, la capital vallecaucana reportaba 96 fallecidos, 1.401 heridos y 111 desaparecidos.

Además, se contabilizan 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas, 45 estructuras colapsadas y otras 1.142 con daños.

Las cifras continúan en actualización mientras los equipos de emergencia avanzan en la búsqueda de desaparecidos y en la atención de las comunidades que resultaron afectadas por el terremoto.