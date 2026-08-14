Empresarios recaudan más de $40.000 millones para damnificados

Lo que estaba previsto como el XI Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, en Cartagena, terminó convirtiéndose en una jornada de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4.

Al cierre de la segunda jornada, este jueves 13 de agosto, más de 500 empresas se habían sumado a la campaña #EmpresasUnidasPorColombia, logrando reunir más de $40.000 millones en ayudas para atender la emergencia.

La iniciativa fue promovida por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y busca movilizar recursos, bienes y capacidades del sector privado hacia las zonas más afectadas.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, anunció la campaña el miércoles y reveló que el gremio aportaría inicialmente cerca de $2.000 millones, correspondientes a la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al congreso.

Además del dinero recaudado, diferentes compañías han puesto a disposición insumos, servicios y capacidades logísticas para apoyar la atención de los damnificados.

La Andi anunció que continuará recibiendo aportes durante el congreso y coordinando su entrega para atender las necesidades más urgentes y contribuir posteriormente a la recuperación y reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.