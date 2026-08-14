Empresarios recaudan más de $40.000 millones para damnificados

Al cierre de la segunda jornada, este jueves 13 de agosto, más de 500 empresas se habían sumado a la campaña #EmpresasUnidasPorColombia, logrando reunir más de $40.000 millones en ayudas para atender la emergencia.
La iniciativa fue promovida por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y busca movilizar recursos, bienes y capacidades del sector privado hacia las zonas más afectadas.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, anunció la campaña el miércoles y reveló que el gremio aportaría inicialmente cerca de $2.000 millones, correspondientes a la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al congreso.
Además del dinero recaudado, diferentes compañías han puesto a disposición insumos, servicios y capacidades logísticas para apoyar la atención de los damnificados.
La Andi anunció que continuará recibiendo aportes durante el congreso y coordinando su entrega para atender las necesidades más urgentes y contribuir posteriormente a la recuperación y reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto.
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