Cuerpos y restos en riesgo tras daños en cementerios por el sismo

El terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto también generó afectaciones en cementerios de diferentes regiones, situación que llevó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a activar acciones para proteger posibles cuerpos de personas no identificadas.

Uno de los lugares donde se han evidenciado daños es el cementerio de Roldanillo, Valle del Cauca, donde imágenes difundidas en redes sociales muestran afectaciones en bóvedas y otras estructuras. También se han reportado elementos que podrían estar relacionados con cuerpos bajo custodia forense.

Frente a este panorama, la UBPD comenzó a identificar y clasificar los daños registrados en los cementerios para determinar cuáles requieren atención prioritaria y evitar que las estructuras afectadas comprometan la conservación de cuerpos, prendas u otros elementos de interés para procesos de búsqueda.

El trabajo comenzó desde el mismo día del sismo y contempla la elaboración de un censo preliminar de los sitios afectados.

La entidad señaló que estas labores hacen parte de su responsabilidad de proteger lugares que puedan aportar información en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en medio de una emergencia que dejó daños importantes en distintas zonas del país.