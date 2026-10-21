Su lengua puede dar señales de alerta: ponga atención a estos cambios

Aunque muchas veces pasan desapercibidos, los cambios en la lengua pueden ofrecer pistas sobre la salud. La aparición de puntos rojos, grietas o pequeñas lesiones puede tener distintas explicaciones, desde irritaciones hasta deficiencias nutricionales o infecciones.

Los puntos rojos pequeños pueden corresponder a las papilas gustativas, que forman parte de la estructura normal de la lengua. Sin embargo, si se ven más inflamados de lo habitual, persisten o aparecen junto con dolor, ardor o llagas, conviene prestarles atención.

Entre las posibles causas están la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico o hierro, así como irritaciones por alimentos, lesiones locales e infecciones. La candidiasis oral, por ejemplo, es una infección por hongos que puede requerir tratamiento médico.

Otros cambios también pueden tener diferentes orígenes. Las grietas pueden ser una variación anatómica normal o estar relacionadas con ciertas condiciones; las llagas y ampollas, por su parte, pueden aparecer por traumatismos, infecciones o reacciones a medicamentos.

Aunque algunas corrientes tradicionales relacionan las características de la lengua con el estado general del organismo, los puntos rojos por sí solos no permiten diagnosticar una enfermedad específica, como una afección cardíaca.

Si las lesiones no desaparecen, empeoran o se acompañan de otros síntomas, se recomienda consultar a un médico u odontólogo. La evaluación profesional permite identificar la causa y determinar si se necesita tratamiento.