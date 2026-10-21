Hallan sin vida al suegro del fallecido cantante Yeison Jiménez

José Sigifredo Restrepo Ospina, padre de Sonia Restrepo, viuda del cantante de música popular Yeison Jiménez, fue encontrado sin vida este miércoles en el sector de Los Tanques, en zona rural de Pensilvania, al oriente de Caldas.

El hombre, de 59 años, fue hallado hacia las 10:30 de la mañana, luego de que un ciudadano encontrara el cuerpo y alertara a las autoridades, según informó el diario LA PATRIA.

Tras conocerse el caso, funcionarios se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección técnica y adelantar las diligencias que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por ahora, las causas de la muerte no han sido establecidas oficialmente. Las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para determinar qué ocurrió.

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