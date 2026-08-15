Solo 13 de 110 viviendas estarían en buenas condiciones en La Florida, Versalles

El corregimiento de Florida, en Versalles, enfrenta una difícil situación tras el terremoto del pasado 10 de agosto. De las 110 viviendas que existen en esta comunidad rural, solo 13 habrían quedado en óptimas condiciones después del fuerte movimiento telúrico.

El panorama refleja la magnitud de las afectaciones en este sector del norte del Valle del Cauca, donde decenas de familias enfrentan daños en sus viviendas y requieren ayudas para atender sus necesidades más urgentes.

Pese a tratarse de una zona rural, existen actualmente dos alternativas para llegar hasta Florida y llevar asistencia a sus habitantes. Una de ellas parte desde Toro, por una vía pavimentada; la otra comunica al corregimiento con Versalles, a través de una carretera destapada que se encuentra en condiciones para el tránsito.

Estas vías se convierten en corredores importantes para facilitar la llegada de alimentos, agua, elementos de aseo, materiales y demás ayudas destinadas a las familias damnificadas.

La situación de La Florida muestra que las consecuencias del terremoto no se concentran únicamente en los cascos urbanos. En las zonas rurales del norte del Valle hay comunidades seriamente afectadas que también necesitan atención y solidaridad.

Para donaciones: 312 8303244 NEQUI de Luz Mery Castaño.