Encuentran sin vida a Luciana Valentina tras el terremoto

Durante varios días, familiares, amigos y allegados mantuvieron la esperanza de recibir noticias sobre su paradero, mientras los organismos de socorro avanzaban con las labores de búsqueda y rescate.
Finalmente, su cuerpo fue localizado entre los restos de la edificación. Su muerte deja atrás sueños, proyectos y una historia que hoy permanece en la memoria de quienes la conocieron.
Luciana Valentina se suma a las víctimas que ha dejado el terremoto en Cali y otras regiones del país. Su familia y seres queridos afrontan ahora el dolor de su partida, acompañados por mensajes de solidaridad en medio de esta tragedia.
Deja una respuesta