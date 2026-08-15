Encuentran sin vida a Luciana Valentina tras el terremoto

La búsqueda de Luciana Valentina Marcano terminó en medio del dolor. La joven modelo fue encontrada sin vida entre los escombros del edificio Ana Pilar, en Cali, una de las estructuras que colapsó tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

Durante varios días, familiares, amigos y allegados mantuvieron la esperanza de recibir noticias sobre su paradero, mientras los organismos de socorro avanzaban con las labores de búsqueda y rescate.

Finalmente, su cuerpo fue localizado entre los restos de la edificación. Su muerte deja atrás sueños, proyectos y una historia que hoy permanece en la memoria de quienes la conocieron.

Luciana Valentina se suma a las víctimas que ha dejado el terremoto en Cali y otras regiones del país. Su familia y seres queridos afrontan ahora el dolor de su partida, acompañados por mensajes de solidaridad en medio de esta tragedia.