Soldado murió y suboficial resultó herido en combates en Santa Lucía, Tuluá

De acuerdo con un comunicado de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 10 adelantaban operaciones militares en esta zona cuando sostuvieron un enfrentamiento con integrantes del grupo armado organizado residual Frente 57 Yaír Bermúdez.
En medio de los combates murió el soldado profesional Jorge Arbey Díaz Arias, mientras que un suboficial resultó herido.
El militar lesionado recibió atención médica en el lugar, fue estabilizado y posteriormente evacuado a un centro asistencial en la ciudad de Cali.
Los enfrentamientos generaron preocupación entre los habitantes de Santa Lucía y sectores cercanos, quienes durante la tarde reportaron haber escuchado disparos y explosiones en esta zona montañosa de Tuluá.
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