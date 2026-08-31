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Messi se despide con una carta de la selección Argentina

Lionel Messi le puso punto final a su historia con la Selección Argentina. El astro argentino confirmó este lunes su retiro del equipo nacional, semanas después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España.

A través de una sentida publicación en sus redes sociales, el futbolista de 39 años explicó que tomó la decisión después de pensarlo durante varias semanas y reconoció que despedirse de la camiseta que defendió durante más de dos décadas es un momento especialmente doloroso.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió Messi, quien aseguró que durante toda su carrera con Argentina dejó todo por la camiseta y por darle alegrías a sus compatriotas.

El capitán también destacó que “se van cerrando etapas” y consideró que llegó el momento de darle espacio a las nuevas generaciones que vienen detrás.

Messi aseguró que se marcha con tranquilidad y orgullo por todo lo conseguido junto a sus compañeros y agradeció a su familia, entrenadores, dirigentes y jugadores que lo acompañaron durante este recorrido.

“Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, expresó el argentino, quien cerró su mensaje con una frase que resume el vínculo que construyó con su país: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”

Con este anuncio, termina una de las etapas más importantes de la historia del fútbol argentino, marcada por títulos, finales, momentos difíciles y una conexión única entre Messi y la camiseta albiceleste.

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