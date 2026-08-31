Messi se despide con una carta de la selección Argentina

A través de una sentida publicación en sus redes sociales, el futbolista de 39 años explicó que tomó la decisión después de pensarlo durante varias semanas y reconoció que despedirse de la camiseta que defendió durante más de dos décadas es un momento especialmente doloroso.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, escribió Messi, quien aseguró que durante toda su carrera con Argentina dejó todo por la camiseta y por darle alegrías a sus compatriotas.
El capitán también destacó que “se van cerrando etapas” y consideró que llegó el momento de darle espacio a las nuevas generaciones que vienen detrás.
Messi aseguró que se marcha con tranquilidad y orgullo por todo lo conseguido junto a sus compañeros y agradeció a su familia, entrenadores, dirigentes y jugadores que lo acompañaron durante este recorrido.
“Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, expresó el argentino, quien cerró su mensaje con una frase que resume el vínculo que construyó con su país: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”
Con este anuncio, termina una de las etapas más importantes de la historia del fútbol argentino, marcada por títulos, finales, momentos difíciles y una conexión única entre Messi y la camiseta albiceleste.
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