Camioneta que presuntamente transportaba droga mató a motociclista

Un grave accidente de tránsito registrado este domingo 30 de agosto en jurisdicción del municipio de Argelia, norte del Valle del Cauca, dejó una persona muerta y varios lesionados.

La víctima fue identificada como Jaime Bariaza, quien se movilizaba en una motocicleta cuando fue impactado por una camioneta en el sector de ingreso entre las vías que comunican a El Cairo y Argelia.

Según información preliminar, la camioneta presuntamente intentaba evadir a las autoridades y, al parecer, transportaba un cargamento de marihuana. En medio de la huida se produjo el choque con la motocicleta, que terminó debajo del vehículo.

Los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados a un centro asistencial; posteriormente se conoció el fallecimiento de Bariaza.

El conductor de la camioneta también resultó lesionado y, debido a la gravedad de sus heridas, habría sido remitido a un centro médico en Cali. Asimismo, quedó a disposición de las autoridades.

Las circunstancias exactas del accidente y el presunto cargamento de estupefacientes son materia de investigación.