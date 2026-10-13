Soldado bugueño falleció tras resultar herido en combate

Se trata del soldado profesional José Oswaldo Zapata Cuéllar, oriundo de Buga, quien había sido herido en combates registrados en zona rural entre los municipios de Tibú y El Tarra.
De acuerdo con la información conocida, Zapata Cuéllar fue evacuado junto con otros dos militares tras una operación contra integrantes del Frente 33. Pese a la atención médica recibida, falleció en un centro asistencial de Cúcuta.
Su muerte enluta a familiares, amigos y a la comunidad bugueña, que hoy lamenta la pérdida del uniformado.
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