Invictas y campeonas: las tulueñas que llevarán a Colombia a Estados Unidos

Las talentosas voleibolistas tulueñas se coronaron campeonas invictas de la Colombia Volleyball Cup, tras superar a rivales de Estados Unidos, Venezuela, México y Colombia. Con este histórico triunfo, aseguraron su participación en un torneo internacional en Fordland, Estados Unidos, en 2027.

El Club Escumer escribió una página dorada para el deporte de la Villa de Céspedes al conquistar el título de la Colombia Volleyball Cup, certamen que se disputó del 7 al 12 de octubre en Medellín y que reunió a equipos de diferentes países.

Las representantes de Tuluá y del Valle del Cauca demostraron su talento, disciplina y capacidad competitiva durante todo el campeonato, firmando una sobresaliente actuación que las llevó a levantar el trofeo de campeonas sin conocer la derrota.

El conjunto tulueño se convirtió en protagonista de la competencia gracias a su contundencia en la cancha. En cada presentación consiguió imponerse por marcador de 2-0 frente a equipos de Estados Unidos, Venezuela, México y Colombia, ratificando su excelente nivel deportivo y su condición de equipo ganador.

La conquista de la Colombia Volleyball Cup tiene un significado especial para el Club Escumer, pues, además de representar un importante reconocimiento a su trabajo deportivo, le otorgó el derecho de representar a Colombia en un torneo internacional que se realizará en Fordland, Estados Unidos, en 2027.

El resultado también destaca el crecimiento del voleibol femenino en Tuluá y el Valle del Cauca, donde el compromiso, la preparación y la perseverancia de las deportistas siguen dando frutos en escenarios de alto nivel competitivo.

Pero los festejos no significan una pausa en el camino. Las integrantes del Club Escumer ya tienen la mirada puesta en su próximo compromiso internacional: en diciembre viajarán a Lima, Perú, donde buscarán afianzar su rendimiento deportivo y continuar con su preparación de cara a los retos que les esperan en 2027.

La experiencia en territorio peruano será una nueva oportunidad para fortalecer el trabajo colectivo, ganar rodaje internacional y llegar en mejores condiciones a la competencia que afrontarán en Estados Unidos.

Un triunfo que llena de orgullo a Tuluá

La consagración del Club Escumer en Medellín trasciende las fronteras de una victoria deportiva. Es el resultado de un proceso que hoy permite a estas jóvenes voleibolistas llevar el nombre de Tuluá y del Valle del Cauca a escenarios internacionales.

Con el título en sus manos y un cupo internacional asegurado, las deportistas tulueñas demuestran que el talento local tiene argumentos para competir y brillar fuera del país.

¡Tuluá celebra a sus campeonas! El Club Escumer ya hizo historia en Medellín y ahora se prepara para nuevos desafíos, con la ilusión de seguir dejando en alto los colores de Colombia.