Pasajeros intentaron apagar un incendio dentro de un avión en pleno vuelo

Una batería portátil encendió las alarmas en un vuelo comercial en India y obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje en una ciudad distinta a la prevista. La emergencia se presentó cuando el dispositivo comenzó a arder en uno de los compartimentos de equipaje de la cabina.

El hecho ocurrió el domingo 11 de octubre, durante el trayecto del vuelo 6E 6115 de IndiGo, que había despegado de Nueva Delhi con destino a Chennai. La aparición de humo y fuego generó momentos de tensión entre los pasajeros.

Mientras algunos viajeros intentaban contener las llamas con maletas y prendas de vestir, la tripulación intervino con un extintor para controlar el incendio y evitar que alcanzara otros objetos.

Una vez superada la emergencia, los pilotos optaron por desviar la aeronave hacia Hyderabad, siguiendo los protocolos de seguridad. El avión aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi, según confirmó la aerolínea.