Sismo de 5,2 se siente en Chiapas, México

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este domingo 16 de agosto cerca de Puerto Madero, en el estado de Chiapas, México, de acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:52 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad aproximada de 35 kilómetros, según información del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

Por ahora, no se han reportado oficialmente personas afectadas ni daños materiales derivados del movimiento.

México, Colombia e Indonesia hacen parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de actividad tectónica donde se concentra cerca del 90 % de los terremotos del planeta.

Sin embargo, expertos han explicado que los recientes sismos registrados en estos países no significan que exista una cadena de terremotos conectados entre sí. Cada territorio responde a su propia configuración tectónica.

En el caso de México, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción de las placas de Cocos y Norteamericana, mientras que el terremoto que afectó a Colombia estuvo asociado a la interacción de la placa de Nazca.

Las autoridades mantienen el monitoreo del evento y, hasta el momento, no existe información que permita anticipar nuevos terremotos. Cabe recordar que los sismos no pueden predecirse.