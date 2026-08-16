Asesinan a joven en plena zona urbana de San Pedro, Valle

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la noche del sábado en San Pedro, Valle del Cauca, donde un joven identificado como Juan Esteban Idrobo perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego.

De acuerdo con la información conocida, el joven se encontraba en las afueras de un establecimiento comercial ubicado sobre la carrera Sexta, en la zona urbana del municipio, cuando fue sorprendido por desconocidos que le dispararon.

Tras el ataque, Idrobo fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro médico de San Pedro. Sin embargo, al momento de ingresar al servicio de urgencias ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen, así como identificar a los responsables y determinar los móviles del ataque.

El hecho genera preocupación entre los habitantes de San Pedro, mientras las autoridades trabajan en la recolección de información que permita esclarecer este nuevo caso de violencia en el municipio.