Sismo de 5,2 se registró cerca de la costa de Arequipa, Perú

Un movimiento sísmico despertó la atención de los habitantes del sur de Perú durante la mañana de este domingo. El temblor, de magnitud 5,2, tuvo su epicentro cerca de la costa de Arequipa y fue percibido en localidades próximas, mientras las autoridades verifican posibles afectaciones.

De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo ocurrió a las 8:42 a. m., hora local, y su epicentro se ubicó a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná. La profundidad estimada fue de 45 kilómetros.

En sectores cercanos al epicentro, el movimiento habría alcanzado una intensidad de entre III y IV en la escala de Mercalli, lo que corresponde a una sacudida perceptible para la población. Algunos habitantes reportaron vibraciones y movimiento de objetos livianos.

Hasta el momento, la información suministrada indica que no se han reportado víctimas ni daños materiales significativos. Sin embargo, los organismos de emergencia adelantan verificaciones para establecer si hubo afectaciones en viviendas, vías o servicios básicos.

Las autoridades recuerdan la importancia de mantener la calma durante estos eventos, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y seguir las indicaciones de los organismos oficiales.