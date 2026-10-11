Alteración del orden público en La Paila tras ataque a un bus del América

Un episodio de alteración del orden público se registró en el corregimiento de La Paila, en jurisdicción de Zarzal, Valle del Cauca, luego de que presuntos hinchas del Deportivo Cali atacaran con piedras un bus pequeño que transportaba o estaba relacionado con seguidores del América de Cali.