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Alteración del orden público en La Paila tras ataque a un bus del América

Un episodio de alteración del orden público se registró en el corregimiento de La Paila, en jurisdicción de Zarzal, Valle del Cauca, luego de que presuntos hinchas del Deportivo Cali atacaran con piedras un bus pequeño que transportaba o estaba relacionado con seguidores del América de Cali.

Según la información preliminar, la situación generó momentos de tensión en el sector y motivó la presencia de las autoridades para controlar lo ocurrido y evitar que el enfrentamiento escalara.

En medio de los hechos, algunos de los presuntos hinchas ingresaron a un supermercado cercano. Además, testigos señalaron que varios de ellos portarían machetes, una versión que está pendiente de confirmación oficial.

Por ahora, se espera un reporte de las autoridades que permita establecer cómo se desarrolló el incidente y si hubo personas lesionadas o daños materiales.

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