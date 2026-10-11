Alteración del orden público en La Paila tras ataque a un bus del América

Según la información preliminar, la situación generó momentos de tensión en el sector y motivó la presencia de las autoridades para controlar lo ocurrido y evitar que el enfrentamiento escalara.
En medio de los hechos, algunos de los presuntos hinchas ingresaron a un supermercado cercano. Además, testigos señalaron que varios de ellos portarían machetes, una versión que está pendiente de confirmación oficial.
Por ahora, se espera un reporte de las autoridades que permita establecer cómo se desarrolló el incidente y si hubo personas lesionadas o daños materiales.
Deja una respuesta